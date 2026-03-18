История начинается в Англии, где Анна живёт очень непростой жизнью, переживает духовный кризис и формирует собственное понимание веры — радикальное для своего времени. Отправляется в Америку, где пытается построить новую общину, основанную на равенстве, целибате, коллективном труде и духовной дисциплине – Объединённое сообщество верующих во Второе Пришествие Христа… Историческая музыкальная драма об Анне Ли — основательнице общины шейкеров, женщине-основательнице и лидере религиозной секты. Фильм исследует религиозный экстаз как форму протеста и свободы, а голос — как политический инструмент. Критики в восторге от экстатических танцев и медитативного ритма картины, а роль Аманды Сейфрид уже назвали одной из лучших в её карьере. Фильм показывают в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink