Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Уве - пожилой въедливый ворчун, достающий соседей вечными придирками. Он впадает в ярость при виде брошенного не туда мусора или неправильно припаркованной машины. И кроет на чём свет стоит легкомысленную семейку новосёлов, в которой папаша и гвоздя вбить не способен. Зато Уве умеет всё. В доме и в гараже у него всегда идеальный порядок. Как и в мыслях. Вот только жизнь давно перестала иметь для него смысл. Меню: скандинавские сморреброды, анчоусы с варёными яйцами, шведские фрикадельки, домашний брусничный соус, домашний бэби картофель, шведские булочки semla. Также гости в собой отличный элемент для завтрака. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi