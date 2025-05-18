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Киноужин: «Версальский роман» (2014)

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Действие сюжета разворачивается в 17 веке во Франции, когда государством правил король Людовик XIV. Талантливой девушке, работающей садовником-декоратором, предстоит усовершенствовать легендарные сады Версальского дворца, что сильно приблизит её к королю. Меню: сырные scones, cannelloni с овощами гриль, торт из профитролей. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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