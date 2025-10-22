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Киноужин: «Великая красота»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Красота здесь и есть единственная религия. Она спасает от разрушительных соблазнов и дарит величие, а значит, и вечную жизнь. Джеп Гамбарделла – превосходный писатель, автор бестселлера, правда, было это сорок лет назад, и с тех пор он не написал ни одной книги. Только что ему исполнилось 65 лет, и по такому поводу на одной из крыш в центре Рима состоялась превосходная вечеринка. В меню: Из закусок: домашняя фокачча с кремом из вяленых томатов / взбитым пармезаном На горячее: сливочная мясная домашняя лазанья, с обилием пармезана parmigiana di melanzane: фермерские белые баклажаны, запечённые с томатной пастой и изобилием сыров Десерт: Крафтовая меренга с кремом из маскарпоне и белого шоколада, домашнее абрикосовое варенье и немного золота Фильм будет демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтритами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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