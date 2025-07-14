Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Аристократки, нувориши, политики, преступники высокого полёта, журналисты, актёры, декаденствующие отпрыски благородных семейств, священники, художники, подлинные или мнимые интеллектуалы… Всех их поглощает современный Вавилон, пока они ткут канву непрочных взаимоотношений, предаваясь суетной жизни на фоне старинных дворцов, огромных вилл и великолепных террас. Все они здесь, и никто не предстаёт в выгодном свете. Апатичный и разочарованный 65-летний Джеп Гамбарделла, писатель и журналист, не расстающийся со стаканом джина с тоником, наблюдает за этим парадом влиятельных, но пустых и потерянных людей, которые производят на него гнетущее впечатление. Головокружительная картина потери нравственных ориентиров разворачивается в атмосфере великолепного и безразличного римского лета. Вечный город подобен умершей диве. В меню вечера: домашняя фокачча с разными начинками, сливочные ньокки, огромная меренга со взбитыми сливками и ягодами, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi