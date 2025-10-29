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Киноужин: «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Действие происходит в той Канаде, где вампиры живут обычными семьями, в одной из которых «юную» Сашу поздравляют с днём рождения. Её семья приготовила ей сюрприз: на день рождения придёт клоун. Вот только он не просто развлечение, он еще и её праздничный торт. Однако что-то внутри Саши не дает ей откусить кусочек. Врач-вампир диагностирует в мозгу девушки сочувствие к жертвам. Разочарованная в этой бессмертной жизни, Саша посещает сеанс групповой терапии для депрессивных людей, где она встречает уставшего от жизни подростка по имени Поль, который более чем готов пожертвовать своей жизнью ради нее. В меню: Из закусок: мятый картофель с домашним песто и кремом из анчоусов На горячее: сливочная мясная домашняя лазанья, с обилием пармезана Десерт: яблочный крамбл с домашним кремом из белого шоколада и смородиновым щербетом Фильм будет демонстрироваться на француском (с элементами польского) с русскими субтритами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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