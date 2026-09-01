Молодой повар мечтает однажды накормить великого Сальвадора Дали и ради этой мечты открывает ресторан на побережье Каталонии. Пока великий художник не приходит, жизнь продолжается и перед нами практически сказка: море, любовь, друзья, еда, вино и бесконечное лето. Возможно, это фильм о том, что иногда не нужно ждать чего-то великого, чтобы жизнь стала настоящей. А ещё, быть может готовить для тех, кого любишь, сидеть за одним столом, мечтать немного больше обычного и замечать красоту в самых простых вещах. Фильм демонстрируется в оригинале (на испасном языке) с русскими субтитрами Вменю вечера: На закуску:мини-пармиджана и домашняя фокачча На горяее: большие итальянские фрикадельки в томатном соусе с сезонными овощами гриль На десерт: шарлотка с печёными яблоками, коричневым маслом и нашим секретным кремом Из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад *приобретая билет, обязательно укажи если где-то тебе нужна альтернатива мясным позициям, или же у тебя имеются аллергии Немного о правилах и особенностях: — если у тебя есть аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши; — нельзя приобрести дополнительный алкоголь и конечно же нельзя прийти со своим; — в Палатах живёт Герцог, это кот (не особо подходит к людям) — в случае аллергии, просьба учитывать это; — свободная рассадка и, как гласит название проекта, — можно быть едва знакомыми, но хорошо провести время вместе — и да, есть великая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы; — если ты пришёл к нам в свой день рождения или привёл с собой сюрпризом именниника/цу, не стесняйся сообщить об этом заранее — организуют приятный сюрприз.