Тоскана, секс, 90-е и красотка Лив Тайлер в ранее недооцененном фильме Бернардо Бертолуччи. Бертолуччи всегда особенно хорошо удавалось передавать неповторимый дух эпохи. В «Мечтателях», например, это были филигранно воссозданные шестидесятые, а в «Ускользающей красоте» — девяностые с их кассетными плеерами, видеокамерами и поп-музыкой. Глядя сегодня на эту маленькую картину, трудно не покориться её печальной красоте — уже не просто ускользающей, но вроде исчезнувшей навсегда. Кино молодости превращается у режиссёра в кино ностальгическое и грустное, ведь сам он давно закован на этой вилле, вместе со своими героями прошлого. Кроме того, лента может стать ключом ко всему творчеству Бертолуччи, поскольку так или иначе касается всех главных тем фильмографии автора. Открытие какой-то глубинной, чувственной правды о себе часто происходит в его картинах через секс. Показывают в оригинале с русскими субтитрами. Меню вечера: Сырно-мясное ассорти Салат с красными апельсинами Ассорти канапе Карпачо из персиков со страчателлой и тархуном Ассорти кростини Тарты с сезонными томатами Запеченная спаржа Овощная лазанья Пломбир маскарпоне с кофейным кремом и савоярди Просекко, красное и белое вино, лимонад