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Киноужин: «Три тысячи лет желаний» (2022)

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Киноужин для любителей вдумчивого фэнтези и впечатляющей картинки от режиссёра «Безумного Макса» Джорджа Миллера. Красиво, странно и атмосферно. О фильме: Британская лингвистка Алетея прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать курс лекций по нарративу. Уже в аэропорту женщина начинает видеть загадочных существ, а когда в одной из многочисленных сувенирных лавочек покупает стеклянную бутылочку и пытается её отмыть, перед ней возникает самый настоящий джинн. Алетея не торопится загадывать три желания, ей интереснее послушать его историю. Джинн начинает свой рассказ. Комментирует картину Кирилл Артамонов – кинокритик, автор Okkoлокино, film.ru и тг-канала «Усы Никандера». Меню: – Ассорти мезе; – Финики с кремчизом и фисташками; – Канапе с бататом и свеклой; – Пряная морковь на сливочной подушке с хрустящими нутом; – Запечённые груши с голубым сыром и орехами; – Кускус с креветками и тыквой; – Персидский любовный пирог; – Просекко/Красное вино.

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