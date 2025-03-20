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Киноужин: «Треугольник печали» (2022)

Едва знакомы: особняк на Третьяковской
Старомонетный пер., 22, стр. 2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Пара моделей Карл и Яя отправляются в роскошный круиз на яхте в компании богатых пассажиров, где можно встретить и русского бизнесмена, и британских производителей оружия, и гения IT. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое. Пока всё идёт своим чередом: гости отдыхают, персонал трудится, жена русского бизнесмена чудит. Но вскоре произойдёт неожиданное событие, которое перевернёт заведённый порядок и вынудит некоторых переосмыслить своё место и значимость. Показ на английском языке с русскими субтитрами. Меню: запечённые перцы с фетой, сливочные ньокки с утиным хамоном и домашний сочный «Наполеон», дымный глинтвейн, гречишный чай и тёмный пуэр. Перед просмотром тебя ждёт небольшая экскурсия, а после – обсуждение фильма для всех желающих. Вопросы в тг – @edva_znakomi

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