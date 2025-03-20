Киноужин: «Треугольник печали» (2022)
Старомонетный пер., 22, стр. 2
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Пара моделей Карл и Яя отправляются в роскошный круиз на яхте в компании богатых пассажиров, где можно встретить и русского бизнесмена, и британских производителей оружия, и гения IT. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое. Пока всё идёт своим чередом: гости отдыхают, персонал трудится, жена русского бизнесмена чудит. Но вскоре произойдёт неожиданное событие, которое перевернёт заведённый порядок и вынудит некоторых переосмыслить своё место и значимость. Показ на английском языке с русскими субтитрами. Меню: запечённые перцы с фетой, сливочные ньокки с утиным хамоном и домашний сочный «Наполеон», дымный глинтвейн, гречишный чай и тёмный пуэр. Перед просмотром тебя ждёт небольшая экскурсия, а после – обсуждение фильма для всех желающих. Вопросы в тг – @edva_znakomi
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи