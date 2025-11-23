Новая чёрная комедия о браке, амбициях и кризисе гендерных ролей с Камбербэтчем в главной роли. Ремейк «Войны супругов Роуз» 1989 года. О фильме: Иви — успешная шеф-повар, Тео — архитектор. Их жизнь кажется идеальной, пока карьера Тео не оказывается под угрозой… Все проблемы брака выходят наружу, Роузы решают развестись, а их жизнь превращается в настоящую войну. Классическую сатиру о нелёгкой совместной жизни, снятую больше 30 лет назад Денни ДеВито, переосмыслили и перезапустили сценарист Тони МакНамара («Бедные-несчастные») и режиссёр Джей Роуч («Факеры»). Комментирует картину Ренат Газизов, кинокритик и автор канала «Тёмная комната». Фильм будут показывать в оригинале с русскими субтитрами В стоимость билета включен welcome drink и фуршетный стол.