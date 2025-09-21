Показ на итальянском языке с русскими субтитрами. Кто такой супергерой? Тот, кто действует не ради славы, а из любви, чтобы сохранить рядом с собой человека на всю жизнь. Своих «Супергероев» Паоло Дженовезе, автор нашумевших «Идеальных незнакомцев»? снял в 2019-м, а в прокат они вышли только в 2022, но не с опозданием, а с выдержкой. Переживая пандемию и мировые кризисы, все мы то ощущали, как время остановилось, то чувствовали себя запертыми в бесконечном «флешбэке», а то и вовсе не могли угнаться за временем. Этот опыт и определил форму и концепцию фильма о путешествиях любви между врЕменным и временнЫм. В меню сет 2 Сет 2 — Dalla nonna / у бабушки на закуску — батат гриль под шапочкой из пармезана крупно нарезанный батат / оливковое и сливочное масло / итальянские травы / крупно тертый пармезн / отдельный крем из сливок по желанию на горячее — домашние ньокки алла соррентина картофельные самодельные ньокки / запекаются в томатном соусе с моцареллой и пармезаном десерт — тарт дня домашние коржики с фондю из белого шоколада и фисташковой / миндальной пасты из напитков: приветственный бокал вина, гречишный / черный чай, домашний лимонад