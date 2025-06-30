Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Она — импульсивная художница, враг условностей. Он — профессор физики, убеждённый, что у всякого явления есть свое объяснение. Они полные противоположности, но влюбляются с первого взгляда, случайно оказавшись в летний ливень под одной крышей. Очаровательная, чувственная, остроумная история из жизни современной пары, чья любовь способна преодолеть все препятствия. Не это ли супергерои нашего времени? В меню вечера: овощи гриль с домашним песто, пармиджана из баклажанов, домашний торт из профитролей, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi