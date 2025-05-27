Киноужин: «Субстанция» (2024)
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Камерный кинопоказ в Палатах XVII века с главным блюдом, десертом и напитками. О фильме: Слава голливудской звезды Элизабет Спаркл осталась в прошлом, хотя она всё ещё ведёт фитнес-шоу на телевидении. Когда её передачу собираются перезапустить с ведущей помоложе, от отчаяния Элизабет решает принять инновационный препарат, создатели которого обещают невероятное преображение, но при соблюдении правила одной недели. Так на свет появляется молодая красотка Сью. Девушка начинает делать карьеру в шоу-бизнесе и вскоре решает, что семи дней ей маловато. Фильм идёт на английском языке с русскими субтитрами. В меню вечера: жареные персики со страчателлой на свежем тартине, чёрные спагетти с томатами и матча-тирамису. Вопросы в тг – @edva_znakomi
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