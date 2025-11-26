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Киноужин: «Соседка»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Персонажи здесь блистательных Депардье и Ардан — бывшие любовники, некогда измучившие друг друга неукротимой страстью и полным несовпадением характеров (или, наоборот, полным их совпадением, что в совместном существовании еще хуже). В фильме совершенно нет излишней мишуры, ничто не отвлекает внимание от главных героев Депардье и Ардан. Обсуждать фильм организаторы позвали Кристину Иванникову — киноведа, креативного продюсера кинопрокатной компании VERETENO. Она расскажет про раннее и позднее творчество Трюффо, обсудит фильм и может рассказать как они всё время придумывают классные просветительские поводы показывать фильмы Трюффо и вообще фильмы Новой волны. В меню: из закусок: запеченная карамеллизированная тыква с камамбером / на выбор (вместо тыквы могут предложить пряный батат, но тыкву стоит отведать); на горячее: parmigiana di melanzane: тянущийся пармезан, баклажаны, томатная паста и рикотта; dolce: яблочный домашний тарт татен, смородиновый щербет, мороженное из горгонзолы. Будешь смотреть фильм на французском языке с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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