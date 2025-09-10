Новая безобразно абсурдная комедия от французского режиссера Кантена Дюпьё. О фильме: Адель Экзаркопулос в роли треш-блогерши-инфлюенсера, скрывающейся в Альпах после несчастного случая. Там её находит журналистка, мечтающая о славе, и вынуждает дать интервью… Комедийный триллер о даре, шантаже и глупости от главного абсурдиста современности Кантена Дюпьё, который больше десяти лет с впечатляющей регулярностью и в оригинальной манере высмеивает человеческие пороки и страсти. Фильм будут показывать в оригинале с русскими субтитрами В стоимость билета включен welcome drink и фуршетный стол.