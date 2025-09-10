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Киноужин: «Случай с фортепиано»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Новая безобразно абсурдная комедия от французского режиссера Кантена Дюпьё. О фильме: Адель Экзаркопулос в роли треш-блогерши-инфлюенсера, скрывающейся в Альпах после несчастного случая. Там её находит журналистка, мечтающая о славе, и вынуждает дать интервью… Комедийный триллер о даре, шантаже и глупости от главного абсурдиста современности Кантена Дюпьё, который больше десяти лет с впечатляющей регулярностью и в оригинальной манере высмеивает человеческие пороки и страсти. Фильм будут показывать в оригинале с русскими субтитрами В стоимость билета включен welcome drink и фуршетный стол.

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