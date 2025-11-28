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Киноужин: «Шедевр»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Сюжет построен более чем прихотливо, любое касание его в пересказе станет спойлером, крадущим наслаждение у зрителей. Он полон сенсационных открытий и внезапных поворотов, после которых хочется заново пересмотреть картину — это философическая комедия, чуть авантюрная, сентиментальная, по интонации напоминающая «Великую красоту» Соррентино. Артуро — утонченный владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе и беспринципный арт-дилер, а Ренцо — угрюмый и циничный живописец, одинаково ненавидящий арт-критиков, тусовки, журналистов и клиентов, которые хотят получить шедевр на заказ… Обсуждать фильм организаторы позвали Ольгу Тупоногову-Волкову: она не только фотограф известных брендов, всех звезд, самых красивых натюрмортов, но ещё и очень теплый, душевный и скромный человек. В меню: из закусок: домашние пироги с сезонными овощами и нежными намазками; на горячее: та самая lasagna из томленной индейки с щедрой дозой пармезана; dolce: домашний торт, почти шедевр. Будешь смотреть фильм на испанском языке с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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