Киноужин в летней версии – показ культовой подростковой комедии и остроумное и непредсказуемое обсуждение без занудства и разбора «режиссёрских приёмов» с комиком Львом Еременко. О фильме: Сквозь огонь и водку трое приятелей спешат на вечеринку года в честь прощания с девственностью. Как взять на абордаж красотку-одноклассницу, подорвать полицейскую машину и остаться в живых? Фильм идёт в дубляже. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.