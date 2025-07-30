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Киноужин с комиком: «SuperПерцы»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Стендап
Кино
Необычное
Еда

Про событие

Киноужин в летней версии – показ культовой подростковой комедии и остроумное и непредсказуемое обсуждение без занудства и разбора «режиссёрских приёмов» с комиком Львом Еременко. О фильме: Сквозь огонь и водку трое приятелей спешат на вечеринку года в честь прощания с девственностью. Как взять на абордаж красотку-одноклассницу, подорвать полицейскую машину и остаться в живых? Фильм идёт в дубляже. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.

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