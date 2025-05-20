Показ культовой вампирской комедии со стендапом вместо кинокритики. Фильм «Реальные упыри» – псевдодокументальная комедия от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. История о четырёх вампирах, которые живут в одной квартире в Новой Зеландии, пытаются делить обязанности по дому, тусуются в клубах и решают, кто моет посуду. Сразу после просмотра пройдёт обсуждение вместе с комиком Алексеем Шамутило. Остроумное и непредсказуемое обсуждение без занудства и разбора «режиссёрских приёмов». Меню: – Сырно-мясная тарелка; – Салат с халуми и спелыми томатами; – Кукуруза гриль с соусом чипотле и пармезаном; – Кростини с вяленым томатом и песто; – Перчики рамиро на сливочной подушке; – Крылышки барбекю с соусом блючиз; – Френч фрайс; – Ежевичный чизкейк; – Просекко/Красное вино.