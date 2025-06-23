Показ культовой сатиры с великолепным кастом со стендапом вместо кинокритики. Фильм «Не смотрите наверх» беспощадно высмеивает наше общество через историю двух учёных, пытающихся предупредить мир о приближающемся метеорите, но, спойлер(!), их никто не слушает. Учёные в панике, все остальные — в телефонах. Политики превращают апокалипсис в рейтинги. Медиа делают из катастрофы мемы. После просмотра тебя ждёт обсуждение фильма с комиком Александром Киселёвым. Без скучного разбора «художественных приёмов» — шанс посмеяться над апокалипсисом и самыми абсурдными моментами. И, конечно, обсудить, почему человечество скорее умрёт, чем признает очевидное. Фильм идёт в дубляже. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.