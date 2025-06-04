Глубоко личный фильм Паоло Соррентино о мечтах и взрослении в Неаполе его детства. Восемь (!) наград Венецианского фестиваля. О фильме: Неаполь, 1984 год. Члены большого шумного семейства подростка Фабьетто живо обсуждают друг друга, соседей и происходящие вокруг события, а особенно — возможный переход из «Барселоны» в «Наполи» Диего Марадоны. Сам Фабьетто заглядывается на тётю Патрицию и витает в облаках, но вскоре в его жизни произойдут большие перемены. Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. Комментирует Ренат Газизов, кинокритик и автор канала «Тёмная комната». В стоимость билета включен welcome drink и фуршетный стол.