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Киноужин: «Рука бога» (2021)

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Глубоко личный фильм Паоло Соррентино о мечтах и взрослении в Неаполе его детства. Восемь (!) наград Венецианского фестиваля. О фильме: Неаполь, 1984 год. Члены большого шумного семейства подростка Фабьетто живо обсуждают друг друга, соседей и происходящие вокруг события, а особенно — возможный переход из «Барселоны» в «Наполи» Диего Марадоны. Сам Фабьетто заглядывается на тётю Патрицию и витает в облаках, но вскоре в его жизни произойдут большие перемены. Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. Комментирует Ренат Газизов, кинокритик и автор канала «Тёмная комната». В стоимость билета включен welcome drink и фуршетный стол.

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