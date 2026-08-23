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Киноужин: «Римские приключения»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Ещё один фильм-открытка от Вуди Аллена, в этот раз о прекрасном летнем Риме. Джесси Айзенберг, Пенелопа Крус, Роберто Бениньи и Грета Гервиг переживают за нас наши самые страстные туристические мечты о вечном городе. «Римские приключения» — это четыре не связанные друг с другом, невероятно нелепые и комичные истории. О простом итальянце, которого накрыла внезапная слава, о театральном постановщике, пытающемся сделать звезду из того, кто не умеет петь, об архитекторе, влюбившемся в актрису. И, конечно, о безудержном сексуальном темпераменте итальянцев. Показывают в оригинале с русскими субтитрами *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink

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