Снятый по одноимённому роману Энди Вира, «Проект «Конец света» — дорогая и зрелищная космическая одиссея, которую нужно смотреть на большом экране. Райан Гослинг снова покоряет космос в свежайшем блокбастере про мужскую дружбу. Фильм о доброте, самопожертвовании, дружбе и вере в разум и науку — он до краёв наполнен гуманистическим позитивом. И не забудем про невероятную харизму Гослинга, смотреть на игру которого всегда удовольствие. В этот раз его герой просыпается в космосе совершенно один и начинает спасать землю от «пожирателей звезд». Хотя, возможно, уже не в одиночку. После просмотра обсудят фильм с Ренатом Газизовым, кинокритиком и автором канала «Тёмная комната». Фильм показывают в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink