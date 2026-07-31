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[отменено] Киноужин: «Полночь в Париже»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Красивый, уютный, в меру ироничный и терапевтичный фильм, от которого невозможно отвести глаз. Вуди Аллен — мастер атмосферных грустных комедий, и здесь он превзошёл сам себя. Это история о неисправимом романтике Гиле, который разочарован в современности и мечтает о Париже 1920-х годов. Однажды в полночь он садится в старинный автомобиль и проваливается в прошлое. Гил оказывается в компании Хемингуэя, Фицджеральда, Гетруды Стайн, Дали и Пикассо, которые выпивают в барах и спорят об искусстве. В главной роли — Париж, в эпизодах — камео всех кого только можно – Том Хиддлстон играет Фицджеральда, Эдриан Броуди — Сальвадора Дали, и, наконец, нежный вывод режиссёра о том, идеального «золотого века» не существует, но мечтать о нём — чертовски приятно. Показывают в оригинале с русскими субтитрами. Меню вечера: Сырно-мясное ассорти Ассорти канапе Салат Нисуаз Профитроли с патэ и желе из белого вина Кростини с анчоусом и каперсами Кростини с перчиками рамиро Цветная капуста с трюфельным маслом Запечённый камамбер Тарталетки жульен Меренговый лимонный тарт Просекко, красное и белое вино, лимонад

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