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Киноужин: «Плохая девочка» (2024)

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Немолодая бизнесвумен Роми управляет технологической компанией и всего добилась в жизни сама. У неё двое детей и любящий муж, но женщине не хватает остроты в отношениях. Однажды её внимание привлекает молодой самоуверенный стажёр, который сходу определяет тайные желания Роми и втягивает её в игру подчинения. Меню: перцы «Рамиро» в креме из пармезана, лёгкая лимонная паста и домашний тирамису. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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