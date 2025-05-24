Киноужин: «Плохая девочка» (2024)
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
4500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Немолодая бизнесвумен Роми управляет технологической компанией и всего добилась в жизни сама. У неё двое детей и любящий муж, но женщине не хватает остроты в отношениях. Однажды её внимание привлекает молодой самоуверенный стажёр, который сходу определяет тайные желания Роми и втягивает её в игру подчинения. Меню: перцы «Рамиро» в креме из пармезана, лёгкая лимонная паста и домашний тирамису. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи