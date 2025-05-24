Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Немолодая бизнесвумен Роми управляет технологической компанией и всего добилась в жизни сама. У неё двое детей и любящий муж, но женщине не хватает остроты в отношениях. Однажды её внимание привлекает молодой самоуверенный стажёр, который сходу определяет тайные желания Роми и втягивает её в игру подчинения. Меню: перцы «Рамиро» в креме из пармезана, лёгкая лимонная паста и домашний тирамису. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi