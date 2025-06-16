Киноужин: «Первый день моей жизни»
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Дождливой ночью четверо незнакомых друг с другом самоубийц после ухода из жизни встречают загадочного незнакомца. Он отвозит их в пустующий отель, где им предстоит провести 7 дней, переосмысливая свою прежнюю жизнь и наблюдая за миром, в котором их уже нет. В меню вечера: домашние галеты с овощами, паста c кремом из рикотты и черри, нежный домашний бисквит с клубникой и белым шоколадом, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Вопросы в Телеграме – @edva_znakomi
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи