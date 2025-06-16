Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Дождливой ночью четверо незнакомых друг с другом самоубийц после ухода из жизни встречают загадочного незнакомца. Он отвозит их в пустующий отель, где им предстоит провести 7 дней, переосмысливая свою прежнюю жизнь и наблюдая за миром, в котором их уже нет. В меню вечера: домашние галеты с овощами, паста c кремом из рикотты и черри, нежный домашний бисквит с клубникой и белым шоколадом, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Вопросы в Телеграме – @edva_znakomi