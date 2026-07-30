Молодой американец знакомится с красивой француженкой, между ними — химия, а вокруг — тихая магия летней Европы. Американец Джесси (Итан Хоук) и француженка Селин (Жюли Дельпи) случайно знакомятся в поезде. Он — на пути домой из Европы, она — едет к бабушке. Он уговаривает её выйти с ним на одну ночь в Вене — просто чтобы побродить, поговорить, побыть вместе. У них есть только до рассвета, и они оба это знают. Вместо драм и экшена — искренние диалоги о жизни, любви, одиночестве и времени. Честный и душевный фильм. Даже не фильм, а прогулка длиной в ночь по Вене, полная разговоров, тишины, взгляда в глаза и ощущения чего-то очень настоящего. Показывают в оригинале с русскими субтитрами. Меню фуршета: Сырно-мясное ассорти Ассорти канапе Салат Нисуаз Профитроли с патэ и желе из белого вина Кростини с анчоусом и каперсами Кростини с перчиками рамиро Цветная капуста с трюфельным маслом Запечённый камамбер Тарталетки жульен Меренговый лимонный тарт Просекко, красное и белое вино, лимонад