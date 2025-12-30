Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет ли она на поезд или нет. Волшебная Гвинет Пэлтроу в главной роли играет официантку, у которой муж — писатель. Внезапно она попадает в другой мир, где у неё есть кавалер, где она делает карьеру, становится свободной и счастливой… Тем временем писатель изменяет несчастной и изнурённой официантке. Что же это: чей-то дурной сон или возможность раздвоиться? В меню: взбитое масло, домашний хлеб и красная икра... а остальное меню пока что секрет :)