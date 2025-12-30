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Киноужин: «Осторожно, двери закрываются»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет ли она на поезд или нет. Волшебная Гвинет Пэлтроу в главной роли играет официантку, у которой муж — писатель. Внезапно она попадает в другой мир, где у неё есть кавалер, где она делает карьеру, становится свободной и счастливой… Тем временем писатель изменяет несчастной и изнурённой официантке. Что же это: чей-то дурной сон или возможность раздвоиться? В меню: взбитое масло, домашний хлеб и красная икра... а остальное меню пока что секрет :)

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