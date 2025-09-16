Целый класс начальной школы бесследно пропадает однажды ночью, кроме одного мальчика. Страшно, смешно, и местами тошнотворно — режиссер не спешит раскрывать карты и держит в напряжении все два часа. Драма, хоррор, мистика, отсылки к детству Креггера и фееричный финал. Фильм не зря собрал рекордные сборы в американском прокате. Будешь обсуждать картину с Ренатом Газизовым, кинокритиком и автором канала «Тёмная комната». *показывается в оригинале с русскими субтитрами МЕНЮ: Сырно-мясная тарелка, Оливки с травами, Цезарь с цыпленком, Ассорти паштетов, Кростини с мортаделлой, Карамелизованная морковь, Черри на взбитой фете, Тарталетки с креветкой, Домашние галеты со сливой, Просекко/Красное вино. *В зале свободная рассадка *Фуршетный стол *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включен 1 welcome drink