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Киноужин «Орудия»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Целый класс начальной школы бесследно пропадает однажды ночью, кроме одного мальчика. Страшно, смешно, и местами тошнотворно — режиссер не спешит раскрывать карты и держит в напряжении все два часа. Драма, хоррор, мистика, отсылки к детству Креггера и фееричный финал. Фильм не зря собрал рекордные сборы в американском прокате. Будешь обсуждать картину с Ренатом Газизовым, кинокритиком и автором канала «Тёмная комната». *показывается в оригинале с русскими субтитрами МЕНЮ: Сырно-мясная тарелка, Оливки с травами, Цезарь с цыпленком, Ассорти паштетов, Кростини с мортаделлой, Карамелизованная морковь, Черри на взбитой фете, Тарталетки с креветкой, Домашние галеты со сливой, Просекко/Красное вино. *В зале свободная рассадка *Фуршетный стол *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включен 1 welcome drink

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