Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в области классической литературы, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа. В меню вечера: — на закуску: фермерская морковь и перцы рамиро с песто из базилика и морковной ботвы на подушке лаймово-перечной рикотты — на горячее: каннеллони рикотта шпинат с томлёной говядиной (по желанию мясо можно убрать) — на десерт: гигантский крем-брюле, который зажгут во время подачи — из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай, холодный домашний чай Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами.