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Киноужин: «О чём говорят незнакомцы»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Три незнакомые друг с другом семейные пары оказываются на групповом сеансе психотерапии. Но вместо встречи с психологом им предстоит открыть восемь конвертов с провокационными заданиями. Вечер откровений о любви, ревности и сексе приводит к непредсказуемым последствиям. В меню вечера: батат гриль с кремом из феты c козьим сыром и хамоном, сливочные ньокки, gelato alla vaniglia и домашние кукис «Два шоколада», приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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