Киноужин: «О чём говорят незнакомцы»
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Три незнакомые друг с другом семейные пары оказываются на групповом сеансе психотерапии. Но вместо встречи с психологом им предстоит открыть восемь конвертов с провокационными заданиями. Вечер откровений о любви, ревности и сексе приводит к непредсказуемым последствиям. В меню вечера: батат гриль с кремом из феты c козьим сыром и хамоном, сливочные ньокки, gelato alla vaniglia и домашние кукис «Два шоколада», приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи