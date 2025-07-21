Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Три незнакомые друг с другом семейные пары оказываются на групповом сеансе психотерапии. Но вместо встречи с психологом им предстоит открыть восемь конвертов с провокационными заданиями. Вечер откровений о любви, ревности и сексе приводит к непредсказуемым последствиям. В меню вечера: батат гриль с кремом из феты c козьим сыром и хамоном, сливочные ньокки, gelato alla vaniglia и домашние кукис «Два шоколада», приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi