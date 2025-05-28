Свежая комедийная драма от Джесси Айзенберга и вкусный ужин для твоей уютной среды. О фильме: Двоюродные братья Дэвид и Бенджи, которые не виделись какое-то время, отправляются в тур по Польше, чтобы почтить память любимой бабушки. Однако накопленные за долгие годы обиды и противоречия постепенно дают о себе знать. Комментирует Ренат Газизов, кинокритик и автор канала «Тёмная комната». В стоимость билета включен welcome drink и фуршетный стол.