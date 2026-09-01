Воскресенье, Довиль, море, случайная встреча и дорога домой. Перед тобой двое: каждый со своей памятью и своей потерей, начинают понемногу узнавать друг друга — через разговоры, взгляды, поездки и те самые паузы, в которых иногда происходит самое важное. Это конечно же кино о любви, которая не требует больших слов, а ещё о том, как среди совершенно обычной жизни вдруг появляется кто-то, с кем хочется разделить следующий день. Просмотр фильма в оригинале (на французском языке) с русскими субтитрами. В меню: На закуску: галеты с фермерскими томатами, клубникой и базиликом На горячее: классическая мясная лазанья / овощная как альтернатива На десерт: крем-брюле с хрустящей корочкой *приобретая билет, обязательно укажи если где-то тебе нужна альтернатива мясным позициям, или же у тебе имеются аллергии Из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад Немного о правилах и особенностях: — если у тебя есть аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши; — нельзя приобрести дополнительный алкоголь и конечно же нельзя прийти со своим; — в Палатах живёт Герцог, это кот (не особо подходит к людям) — в случае аллергии, просьба учитывать это; — свободная рассадка и, как гласит название проекта, — можно быть едва знакомыми, но хорошо провести время вместе — и да, есть великая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы; — если ты пришёл к нам в свой день рождения или привёл с собой сюрпризом именниника/цу, не стесняйся сообщить об этом заранее — организуют приятный сюрприз.