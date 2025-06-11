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Киноужин: «Мой Марчелло» (2024)

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: После изматывающих съемок и кинопроб, где амбициозные режиссёры требуют от Кьяры Мастроянни игры в духе её знаменитых родителей Катрин Денев и Марчелло Мастроянни, она принимает решение жить жизнью своего отца. Для родных и близких друзей актрисы такая перемена вызывает целую бурю эмоций от удивления до возмущения и восторженности. Но когда реальность неотличима от кино, а воспоминания обретают черты настоящего, все начинают верить в чудо воскрешения великого артиста. В меню вечера: фокачча со свежими томатами с рынка и морской солью, parmigiana di melanzane, чёрно-белый домашний тирамису, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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