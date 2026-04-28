Фильм, который часто сравнивают с «Великой красотой», но сам режиссёр называл «Молодость» противоположностью своего оскароносного шедевра – она мягче, интимнее и полна визуальной поэзии. О фильме: Отошедший от дел знаменитый композитор и дирижёр (Майкл Кейн) отдыхает в роскошном отеле в Альпах вместе со своим другом-режиссёром (Харви Кейтель). Посланники королевы Елизаветы мучают его предложениями выступить на дне рождения принца Филиппа, друг-режиссёр пишет сценарий своего opus magnum. Вокруг них — причудливые постояльцы, их собственные дети, призраки прошлого и раздумья о том, что осталось позади и что, возможно, ещё впереди. Комментирует картину Ренат Газизов, кинокритик и автор канала «Тёмная комната». Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. В стоимость билета включен welcome drink и фуршетный стол.