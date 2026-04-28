ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Киноужин: «Молодость»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Фильм, который часто сравнивают с «Великой красотой», но сам режиссёр называл «Молодость» противоположностью своего оскароносного шедевра – она мягче, интимнее и полна визуальной поэзии. О фильме: Отошедший от дел знаменитый композитор и дирижёр (Майкл Кейн) отдыхает в роскошном отеле в Альпах вместе со своим другом-режиссёром (Харви Кейтель). Посланники королевы Елизаветы мучают его предложениями выступить на дне рождения принца Филиппа, друг-режиссёр пишет сценарий своего opus magnum. Вокруг них — причудливые постояльцы, их собственные дети, призраки прошлого и раздумья о том, что осталось позади и что, возможно, ещё впереди. Комментирует картину Ренат Газизов, кинокритик и автор канала «Тёмная комната». Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. В стоимость билета включен welcome drink и фуршетный стол.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста