Потрясающая лёгкая комедия. Французы настоящие прародители гротескной театральной пьесы. Режиссёр Франсуа Озон снял комедию-пародию на сегодняшнее состояние публики. Молодую и не очень успешную актрису Мадлен Вердье обвиняют в убийстве знаменитого продюсера. Казалось бы, ужасная ситуация, но умная подруга-адвокат Полин Молеон проворачивает дело так, что судебный процесс превращается в яркое шоу во имя защиты прав женщин, а чистосердечное признание Мадлен в совершённом становится стартом её карьеры. Актрису наперебой приглашают сниматься в кино и играть в театрах, а у Полин клиенты выстроились в очередь. Но неожиданно. Показ на французском языке с русскими субтитрами. Сбор гостей 19:00 — 19:30, начало просмотра в 19:30 В меню сет 1 — вечная классика новыми глазами. На закуску — фермерская капрезе На горячее - parmigiana di melanzane с домашними фокаччами и крафтовым зеленым песто Десерт дня — француская шарлотка с нежными яблочным пюре, карамелезированной корочкой и ванильным пломбиром Из напитков: приветственный бокал вина, гречишный/чёрный чай, домашний лимонад