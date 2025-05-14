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Киноужин: «Мад» (2012)

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: 14-летний Эллис живёт с родителями в плавучем доме на берегу Миссисипи, в свободное время вместе с другом Некбоуном исследует реку. Однажды они находят на безлюдном острове лодку, застрявшую в ветвях дерева после крупного наводнения. Подростки хотят сделать лодку своим убежищем, но выясняется, что в ней уже кто-то поселился. Им оказывается некто по имени Мад — человек с татуировкой змеи, который явно от кого-то прячется и ждёт с кем-то встречи. Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. Меню: – Сырно-мясная тарелка; – Салат с тыквой и рассольный сыром; – Медовая морковь с нутом фри; – Перчики рамиро на сливочной подушке; – Хрустящий цыплёнок; – Бэби картофель с пармезаном; – Баноффи пай; – Просекко/Красное вино.

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