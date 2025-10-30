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Киноужин: «Куриоса»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Франция, конец девятнадцатого. Расцвет искусства нежности и проявления чувств. По крайней мере, если не у всего государства, то у подавляющей его части, считающей себя богемой. Герои ленты не становятся исключением — все одухотворённые и творческие, они преданы единственному чувству — любви. Привычное кокетливое франкофонское menage a trois, происходящее между поэтом Пьером Луи, его близким другом Анри де Ренье и его женой Мари. Слёзы, обиды, тела да костюмы составят поле тэгов, а сцены скитаний по комнатам Пьера и Мари оформят антураж дебютной ленты постановщицы Лу Жёне. В меню: Из закусок: домашняя фокачча с кремом из вяленых томатов / взбитым пармезаном На горячее: parmigiana di melanzane: фермерские белые баклажаны, запечённые с томатной пастой и изобилием сыров Десерт: крафтовые профитроли с нежным кремом из маскарпоне Фильм будет демонстрироваться на француском с русскими субтритами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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