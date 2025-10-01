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Киноужин: «Корсаж»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

«Улыбающиеся лица вижу я, но они не для меня». Корсаж — Императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси, всегда славилась своей красотой и стилем, задающими модные тенденции в кругах высшего света. В Рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет, и по традициям времени теперь она официально считается стареющей женщиной. Тогда Елизавета разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ. Показ на немецком, русские субтитры. Сбор гостей 19:00 — 19:30, начало просмотра в 19:30. В меню сет 1 — вечная классика новыми глазами На закуску — фермерская капрезе На горячее— parmigiana di melanzane с домашними фокаччами и крафтовым зелёным песто Десерт дня — нежнын крафтовые коржи, взбитый маскарпоне и домашнее варенье из апельсиновых корочек Из напитков: приветственный бокал вина, гречишный / чёрный чай, домашний лимонад

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