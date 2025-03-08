О фильме: Шоу-гёрлз Лорелей и Дороти отправляются на гастроли в Париж. За ними тайно следит частный детектив, нанятый отцом миллионером, чтобы доказать сыну, что Лорелей любит его подарки. Пока на языке оригинала, русские субтитры. Меню: бутербродики с икрой и взбитым маслом, английский пирог с голубым сыром, малиновый тирамису с белым шоколадом, приветственный бокал вина и гречишный чай. Перед показом тебя ждёт живая музыка на пианино, которая погрузит в тёплую и немного волшебную атмосферу. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. Вопросы в тг – @edva_znakomi