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Киноужин: «Джентельмены предпочитают блондинок» (1953)

Едва Знакомы 5.0, Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Шоу-гёрлз Лорелей и Дороти отправляются на гастроли в Париж. За ними тайно следит частный детектив, нанятый отцом миллионером, чтобы доказать сыну, что Лорелей любит его подарки. Пока на языке оригинала, русские субтитры. Меню: бутербродики с икрой и взбитым маслом, английский пирог с голубым сыром, малиновый тирамису с белым шоколадом, приветственный бокал вина и гречишный чай. Перед показом тебя ждёт живая музыка на пианино, которая погрузит в тёплую и немного волшебную атмосферу. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. Вопросы в тг – @edva_znakomi

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