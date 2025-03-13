О фильме: 1918 год, весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Богатое поместье недалеко от Нью-Йорка готовится к локдауну, владельцы спешно набирают слуг, которые обеспечат им максимально комфортное существование в это время. Среди них и знаменитый шеф-повар, который славится идеальными рекомендациями и хорошими манерами. А еще он неплохой охотник… и отличный манипулятор. День за днем обстановка в доме меняется — и вот уже слуги берут власть в свои руки, а вскоре и хозяйка дома попадает под чары этого необычного господина. Ее супруг понимает, что единственный шанс выжить — победить самозванца в этой хитрой игре. Перед началом тебя ждёт экскурсия по особняку, а после – обсуждение фильма для всех желающих. Меню: хамон с запеченой тыквой, сливочно лимонная домашняя паста, домашние бискотти с испанским кремом, бокал вина, гречишный и чёрный чай. 19-00 сбор гостей. 19-30 начало показа. Вопросы в тг – @edva_znakomi