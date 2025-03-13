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Киноужин: «Идеальный лжец» (2023)

Едва знакомы: особняк на Третьяковской
Старомонетный пер., 22, стр. 2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: 1918 год, весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Богатое поместье недалеко от Нью-Йорка готовится к локдауну, владельцы спешно набирают слуг, которые обеспечат им максимально комфортное существование в это время. Среди них и знаменитый шеф-повар, который славится идеальными рекомендациями и хорошими манерами. А еще он неплохой охотник… и отличный манипулятор. День за днем обстановка в доме меняется — и вот уже слуги берут власть в свои руки, а вскоре и хозяйка дома попадает под чары этого необычного господина. Ее супруг понимает, что единственный шанс выжить — победить самозванца в этой хитрой игре. Перед началом тебя ждёт экскурсия по особняку, а после – обсуждение фильма для всех желающих. Меню: хамон с запеченой тыквой, сливочно лимонная домашняя паста, домашние бискотти с испанским кремом, бокал вина, гречишный и чёрный чай. 19-00 сбор гостей. 19-30 начало показа. Вопросы в тг – @edva_znakomi

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