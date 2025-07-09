Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Немолодой мужчина Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Каждый его день похож на предыдущий. Он встаёт рано утром, ухаживает за домашними растениями, по пути на работу и после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, например, Патти Смит и Лу Рида, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в один и тот же бар и в одно и то же кафе. Вскоре несколько неожиданных встреч основательно встряхнут привычную жизнь Хираямы. В меню вечера: дыня/хамон и крем из базилика, parmigiana di melanzane con ricotta e pesto al limone c домашними мини-фокаччами, матча-тирамису, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi