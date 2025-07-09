ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Киноужин: «Идеальные дни»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Немолодой мужчина Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Каждый его день похож на предыдущий. Он встаёт рано утром, ухаживает за домашними растениями, по пути на работу и после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, например, Патти Смит и Лу Рида, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в один и тот же бар и в одно и то же кафе. Вскоре несколько неожиданных встреч основательно встряхнут привычную жизнь Хираямы. В меню вечера: дыня/хамон и крем из базилика, parmigiana di melanzane con ricotta e pesto al limone c домашними мини-фокаччами, матча-тирамису, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста