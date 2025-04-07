О фильме: Юная студентка Юлия из хорошей норвежской семьи начинает взрослую жизнь, думая, что станет врачом. Её главные черты — беспокойство и рефлексия. Ни одно событие и переживание Юлия не оставляет просто так, ставит под сомнение собственные и чужие ценности и живёт в постоянном внутреннем конфликте. После первых месяцев учёбы она решает, что психология ей куда ближе, чем медицина — а потом увлекается писательством, фотографией и книжным делом. Фильм разбит на 12 последовательных глав: Юлия меняет профессии и возлюбленных, переживает длительные отношения и лёгкие увлечения, приспосабливается к новым обстоятельствам и открывает разные стороны своей личности. После просмотра фильма состоится обсуждение. Меню: сытные сморреброды с самыми разными начинками, запечённый бэби картофель, фрикадельки, рыбные деликатесы и датская выпечка и пироги. С собой гости получат булочки или печенье. Вопросы в тг – @edva_znakomi