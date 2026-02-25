Фильм-номинант на всевозможные Оскары 2026 года. В центре истории — жена Шекспира и семейная трагедия, возможно, повлиявшая на написание «Гамлета». Невероятная игра Джесси Бакли (Аньес, жена Шекспира), которой уверенно пророчат Оскар за главную роль, потрясающей красоты Пол Мескаль (Уильям Шекспир) и фантастически талантливая режиссер Хлоя Чжао, у которой уже есть два Оскара за «Землю кочевников». Атмосферная драма, которая точно заставит тебя рыдать во время просмотра. Этого нового «Влюблённого Шекспира», основанного, кстати, на художественной выдумке североирландской писательницы Мэгги О’Фаррелл, обсудим с Ренатом Газизовым, кинокритиком и автором канала «Тёмная комната». Фильм показывают в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink