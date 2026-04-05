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Киноужин: «Грозовой перевал»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Новую версию «Грозового перевала» сняла оскароносная британка Эмиральд Феннел. Сюжет основан на готическом романе 1847 года, но сама режиссёр говорила, что не может назвать свой фильм экранизацией «Грозового перевала» в буквальном смысле. Мистер Эрншо привозит в поместье сироту Хитклиффа, тот растёт вместо с его дочерью Кэтрин. Хитклифф любит Кэтрин, Кэтрин любит Хитклиффа. Кэтрин выходит за богатого соседа, потому что Хитклифф ей не пара. Хитклифф покидает дом. Хитклифф возвращается… Вместо мрачной истории о разрушительной страсти, мести и классовом неравенстве – все ещё мрачная, но всё же история о любви. Саундтрек от Charli XCX. Костюмы не из той эпохи, герои не соответствуют описаниям из книги. Джейкоб Элроди (Хитклифф) слишком белокожий, Марго Робби – слишком взрослая для Кэтрин. И всё же между героями сумасшедшая химия, которая вылилась далеко за пределы съёмочной площадки. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink

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