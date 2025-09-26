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Киноужин: «Главная роль»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Показ на испанском языке с русскими субтитрами. Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. лавная роль — кино про кино, с главными каламбурами кинопроизводства, мемами и проекциями. Здесь и эксклюзивные приемы режиссера ввести актера в нужное эмоциональное состояние, и эгоцентричные выверты актерской природы, а еще про читки и чуткие щупальца психологической игры, перетекающей со съемочной площадки в киношную историю и обратно. Смешно, саркастично, изобретательно и эмоционально. Особенно для тех, кто знает кинопроизводство не понаслышке. В меню сет 2 Сет 2 — Dalla nonna / у бабушки на закуску — батат гриль под шапочкой из пармезана с хамоном крупно нарезанный батат / оливковое и сливочное масло / итальянские травы / крупно тертый пармезн / хамон отдельно на горячее — домашние ньокки алла соррентина картофельные самодельные ньокки / запекаются в томатном соусе с моцареллой и пармезаном десерт — десерт дня взбитый шоколадный мус с апельсиновым кремом, домашней меренгой и сливочным кремом из напитков: приветственный бокал вина, гречишный/черный чай, домашний лимонад

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