Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Тщеславный миллиардер задался целью вписать своё имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссёр — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды? В меню вечера: дыня/хамон и крем из базилика, parmigiana di melanzane con ricotta e pesto al limone c домашними мини-фокаччами, смородиновый щербет и домашний шоколадный кукис, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi