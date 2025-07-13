Киноужин: «Главная роль»
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Тщеславный миллиардер задался целью вписать своё имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссёр — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды? В меню вечера: дыня/хамон и крем из базилика, parmigiana di melanzane con ricotta e pesto al limone c домашними мини-фокаччами, смородиновый щербет и домашний шоколадный кукис, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi
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