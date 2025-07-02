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Киноужин: «Гадкая сестра»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Cвежий норвежский боди-хоррор не для впечатлительных – микс «Золушки» с «Субстанцией» и обсуждение. Это фильм не про гнев и ярость, а про любовь и сочувствие – даже в самых деформированных формах. Сюжет: Женщина с двумя дочерьми выходит замуж за богатого, как она думала, вдовца, но после его внезапной смерти оказывается в ещё больших долгах. Её старшая дочь Эльвира, некрасивая сводная сестра прекрасной Агнес, мечтает выйти замуж за принца и готова на многое, чтобы стать красавицей и блистать на грядущем балу. Рассматривая это как выгодное вложение средств, мать отправляет Эльвиру на операцию по исправлению формы носа. Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. Комментирует ленту Ренат Газизов, кинокритик и автор канала «Тёмная комната». Меню: – Сырно-мясная тарелка; – Оливки с итальянскими травами; – Салат с индейкой, черри и пармезаном; – Кростини с вялеными томатами и песто; – Кростини с виноградом; – Карамелизованная морковь на сливочной подушке; – Спаржа в беконе; – Цыплёнок с томатной сальсой; – Панна-котта-тарт; – Просекко/Красное вино.

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