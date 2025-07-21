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Киноужин: «Финикийская схема»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Свежий Уэс Андерсон с контрастом визуального безумия и эмоциональной глубины. Показ и обсуждение ироничной насмешки над колониализмом и музейной культурой. Сюжет: 1950 год, где-то на Ближнем Востоке. Экстравагантный магнат Жа-Жа Корда переживает череду покушений и затевает грандиозный трансконтинентальный проект «Финикийская схема». В стремлении защитить свою империю, Корда назначает единственной наследницей дочь Лисл, вытащив её из монастыря. Им предстоит столкнуться с многочисленными врагами, интригами и сразиться за будущее семьи, бизнеса и всей Финикии. Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. Комментирует ленту Ренат Газизов, кинокритик и автор канала «Тёмная комната». Меню: – Сырно-мясная тарелка; – Салат с уткой и грейпфрутом; – Кростини с хамоном и грушей; – Кростини со спелыми томатами; – Буррата с хамоном и виноградом; – Карпаччо из спелых томатов со свежим базиликом; – Карамелизованная морковь; – Тарталетки жульен с креветкой; – Меренговый рулет; – Просекко/Красное вино.

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