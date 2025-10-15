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Киноужин: «Двойная жизнь Вероники»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: В мире есть две очень похожие девушки с одинаковым именем. В Польше живет Вероника, у которой обнаруживается чудесный голос и она начинает выступать на сцене. Во Франции живёт другая Вероника, которая тоже мечтает петь, но ей не удается осуществить своё желание и она с головой окунается в радости любви… Как будто что-то незримое связывает их: когда закончится жизненный путь одной, другая словно подхватит и продолжит ее жизнь… В меню: Из закусок: крамбл из фермерских цукини и перцев рамиро с фетой и взбитой рикоттой На горячее: двухцветные домашние ньокки три сыра (пармезан, моцарелла, рикотта)ньокки alla bolognese (мясное сливочное рагу) Десерт: крафтовая Павлова с домашним вареньем из яблочек, маскарпоне и белого шоколада Фильм будет демонстрироваться на француском (с элементами польского) с русскими субтритами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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